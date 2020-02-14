Село Экажево, Ингушетия, 14 февраля 2020, 13:19 — REGNUM В Ингушетии сегодня утром, 14 февраля, произошел инцидент во время обыска у одного из местных жителей. В рамках операции «Оружие» сотрудники полиции нагрянули к жителю села Экажево, у которого была своя сеть проката охолощенного оружия, пишет «Интерфакс-Юг».
Однако мужчина открыл стрельбу по стражам порядка из пистолета, после чего сбежал. По данным информагентства, стрелком оказался Юнус В., у которого было пять точек проката оружия, пользовавшегося спросом для свадеб, съемок фильмов, видео.
Во время стрельбы никто не пострадал. В настоящее время стрелка ищут. Дом, где произошел инцидент, оцеплен, как и ряд прилегающих улиц, пишут СМИ.
Отметим, что комментариев правоохранительных органов по поводу данного события пока нет.