Нур-Султан, , 13:19 — REGNUM Четыре человека, в том числе трое детей, скончались в результате отравления угарным газом в Мангистауской области Казахстана, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ» со ссылкой на региональное управление здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что сообщение в скорую помощь поступило 13 февраля в 17:42 (15:42 мск). На месте были обнаружены тела женщины 1981 года рождения и трех детей 2006, 2007 и 2018 годов рождения.

Медики госпитализировали отца семейства и восьмилетнего сына, которым удалось выжить. Состояние обоих пациентов стабильно тяжелое.

Напомним, в начале февраля 2020 года в одном из детских садов Чимкента четыре ребенка отравились угарным газом. Дети остались живы, однако после инцидента детсад закрыли.

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