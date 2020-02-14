Киев, , 13:21 — REGNUM Граждан Украины, которых должны эвакуировать из Китая, хотят поместить в один из детских санаториев, сообщило 14 февраля издание «Обозреватель».

Речь идёт о детском санатории «Пролисок» (Подснежник), расположенном в элитном посёлке Козин под Киевом.

«Наш санаторий является детским учреждением, и не приспособлен для подобных мероприятий. Это всё очень серьезно. Вы понимаете, что наша страна даже не готова к такому испытанию?» — заявил журналистам представитель администрации санатория.

Он рассказал, что администрация учреждения направила в районный совет письмо с протестом.

«Нужно делать специальные резервации как делают в Америке, как сделали в Китае, где за две недели построили новую клинику с оборудованием», — подчеркнул собеседник.

Журналисты рассказали, что Обуховский районный совет намерен созвать внеочередную сессию по данному вопросу. Местные власти согласны принять людей, но считают, что частный санаторий для этого не подходит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины заявила, что эвакуация граждан Украины из Китая пройдёт 18 февраля, однако на самолёт пустят только здоровых людей.

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