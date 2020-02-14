Киев, 14 февраля 2020, 13:21 — REGNUM Граждан Украины, которых должны эвакуировать из Китая, хотят поместить в один из детских санаториев, сообщило 14 февраля издание «Обозреватель».
Речь идёт о детском санатории «Пролисок» (Подснежник), расположенном в элитном посёлке Козин под Киевом.
Он рассказал, что администрация учреждения направила в районный совет письмо с протестом.
Журналисты рассказали, что Обуховский районный совет намерен созвать внеочередную сессию по данному вопросу. Местные власти согласны принять людей, но считают, что частный санаторий для этого не подходит.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины заявила, что эвакуация граждан Украины из Китая пройдёт 18 февраля, однако на самолёт пустят только здоровых людей.
Читайте также: Украина эвакуирует из Китая только здоровых граждан — Скалецкая