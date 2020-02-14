Бали, Индонезия, , 13:13 — REGNUM Миграционная служба индонезийского острова Бали отказала во въезде 89 иностранным туристам, сообщает Antara.

Издание отмечает, что во въезде было отказано 12 российским туристам, четырем гражданам Бразилии, трем гражданам Армении, трем туристам из Новой Зеландии, восьми гражданам Украины, трем гражданам Великобритании, двум туристам из Марокко, семи туристам из Казахстана, 12 туристам из США, двум туристам из Австралии, шести туристам из Канады, двоим — из Испании, а также другим иностранным гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 иностранным гражданам было отказано во въезде на остров Бали потому, что они недавно были на территории Китая, который борется со вспышкой коронавируса.

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