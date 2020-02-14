Цхинвал, , 13:03 — REGNUM Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии отмечает рост активности со стороны сил МВД Грузии на грузино-южноосетинской границе. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 13 февраля.

«С начала февраля 2020 года отмечается рост активности подразделений МВД Грузии в районе н.п. Уиста (Цнелис), элементами которой являются: ежедневное патрулирование территории усиленными нарядами грузинской полиции, продолжение инженерного обустройства системы опорных и наблюдательных постов, ведение оптической и воздушной разведки», — говорится в сообщении.

В КГБ отмечают, что грузинская сторона демонстрирует свою неспособность идти на компромиссы. В то же время в силовом южноосетинском ведомстве одобряют инициативу НПО «Сила в единстве», которая планирует обеспечить жителей Грузии, живущих на приграничной территории, навигационными устройствами.

В КГБ считают, что это позволит уменьшить число невольных нарушителей границы.