Москва, , 12:49 — REGNUM Российский Следственный комитет обратился к Канаде за материалами о бывшем нацистском карателе Гельмуте Оберлендере, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Об этом сообщает 14 февраля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Российские следователи продолжают устанавливать детали убийства детей, опираясь на нормы международного права и национального законодательства. Нюрнбергский трибунал признал уничтожение гражданского населения преступлением без срока давности.

Запрос к канадским властям касается участия Оберлендера в составе зондеркоманды СС-10 «а», направленной для карательных операций в Краснодарский край в 1942 году. Руководил подразделением карателей доктор Курт Кристман. В октябре 1942 года в газовых камерах были убиты 214 советских детей, воспитанников детского дома в Ейске.

При расследовании было установлено, что в декабре 2019 года Канада лишила Оберлендера гражданства, так как он скрыл факт своего участия в карательных операциях. В зондеркоманде Оберлендер служил переводчиком.

Другие участники зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены в 1940-х и 1960-х годах, однако Оберлендеру удалось избежать уголовной ответственности. Российская сторона ждёт от Канады материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Оберлендера.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об убийстве воспитанников Ейского детского дома в Краснодарском крае в 1942 году СКР возбудил в октябре 2019 года.

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