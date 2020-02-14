Аддис-Абеба, , 12:41 — REGNUM Парламент Эфиопии принял противоречивый закон, направленный на пресечение ненавистнических высказываний и дезинформации в ключевых социальных сетях. Об этом передает ВВС Amharic.

Критики полагают, что данный закон может быть использован для подавления инакомыслия накануне всеобщих выборов в конце этого года. Это будут первые выборы в Эфиопии после того, как лауреат Нобелевской премии мира премьер-министр Абий Ахмед вступил в должность в 2018 году.

Он провел широкие реформы и пообещал провести независимые и справедливые выборы.

Однако, со своей стороны, власти заявили, что закон необходим для борьбы с всплеском насилия, охватившем всю страну.