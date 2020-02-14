Пермь, , 12:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Пермского края вечером 13 февраля силовики провели обыски и выемку документов, сообщает издание «Местное время».

Ссылаясь на собственный источник, СМИ отмечает, что обыски могут быть связаны с закупкой медобрудования. В УМВД по Пермскому краю сведения об оператвиных мероприятиях в офисах министерства не подтвердили, но и не опровергли.

В свою очередь, глава минздрава региона Оксана Мелехова на пресс-конференции опровергла информацию об обысках в ведомстве. Об этом сообщает properm.ru.