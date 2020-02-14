Сухум, , 12:25 — REGNUM На территорию Абхазии в феврале не пустили 50 иностранных граждан в рамка программы по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Об этом 14 февраля сообщает Аbhazia-news.

По данным журналистов, в страну не пустили представителей Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Северной Кореи. Запрет на въезд иностранцев будет действовать до 7 марта.

Стоит отметить, что иностранцев с 4 февраля не пропускают на КПП «Инугр» и «Псоу», которые находятся на абхазо-грузинской границе. На граждан республики и тех, кто имеет вид на жительство в Абхазии, запрет не распространяется.