Ташкент, , 12:05 — REGNUM До 1 млрд сумов ($105 тыс.) могут получить российско-узбекистанские стартап-проекты в рамках конкурса министерства инновационного развития Узбекистана, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства.

Рассматриваться будут заявки только на совместные проекты с участием представителей России и Узбекистана. Продолжительность стартапа не должна превышать двух лет.

Все заявки необходимо подать до 30 апреля. В министерстве отметили, что конкурс реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством науки и высшего образования и министерством инновационного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство инновационного развития и венчурный совет Союза торговых палат и товарных бирж Турции планируют создать совместный венчурный фонд с капитализацией в $2 млн.

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