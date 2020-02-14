Владивосток, , 12:07 — REGNUM Российские граждане могут вернуться из Китая, переживающего вспышку коронавируса, через пропускной пункт в посёлке Пограничном в Приморье. Об этом сообщает 14 февраля администрация Приморского края.

Только пункт пропуска в Пограничном будет работать на предстоящей неделе, 17 и 20 февраля. Выезд произойдёт в 10:00 по китайскому времени. С 10 по 14 февраля таким образом в регион прибыли 22 человека.

Граждане РФ, заранее прибывшие в китайский Суйфэньхэ, могут остановиться в гостиницах «Дальневосточный пансион» и «Незабываемая гостиница».

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