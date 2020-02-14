Хартум, , 11:50 — REGNUM Суверенный совет Судана продолжит субсидировать цены на хлеб в течение периода окончательного перехода к гражданскому правлению. Об этом передает ВВС Africa.

В интервью репортерам министр торговли Судана Мадани Аббас Мадани заявил, что в стране достаточно запасов пшеницы, чтобы продержаться до мая.

По информации журналистов телерадиокомпании, с 11 февраля в столице страны, Хартуме, и других городах, проходят массовые акции протеста против нехватки хлеба и топлива.

Напомним, что в 2018 году демонстрации в связи с увеличением стоимости хлеба и других товаров первой необходимости переросли в массовые политические протесты, которые привели к свержению президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года. После чего к власти пришел Переходный военный Совет, лидеры которого впоследствии заключили соглашение с протестующими о переходе к гражданскому правлению в течение трехлетнего периода.

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