Пномпень, , 11:41 — REGNUM Все граждане России, которые прибыли в Камбоджу на борту круизного лайнера Westerdam, в скором времени будут отправлены на родину. Такое обещание дали организаторы тура. Как заявили в компании, это произойдёт 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из пассажиров.

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В консульском отделе посольства РФ в Камбодже уточнили, что на борту круизного лайнера Westerdam, который пришвартовался в порту города Сиануквиль 13 февраля, находятся восемь граждан РФ — семь пассажиров и один член экипажа.

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«Представители консульского отдела посольства находятся в тесном контакте с профильными ведомствами Камбоджи и пассажирами. При необходимости им будет оказано соответствующее содействие», — заверили в дипмисии.

Как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Westerdam с 1 455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту, который из-за коронавируса более недели не мог причалить ни в один порт азиатского региона, приняла Камбоджа. Утром 14 февраля пассажиры круизного лайнера высадились на берег в камбоджийском порту Сиануквиль. Ранее медики проверили всех пассажиров и членов экипажа. Все тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

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