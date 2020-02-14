Минск, , 11:43 — REGNUM Китайские студенты, вернувшиеся в Белоруссию, пройдут оздоровление и акклиматизацию. Об этом, как передает информационное агентство БелТА, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.

За студентами будет временно установлено медицинское наблюдение.

«Налажено их оздоровление в СОК «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на время карантина, студентам создадут условия для онлайн-обучения. Во время новогодних каникул Китай посетили 920 студентов.

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