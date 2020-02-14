Москва, , 11:21 — REGNUM В Москве в ознаменование 75-й годовщины освобождения Будапешта от фашистской оккупации прогремел праздничный салют. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), накануне, 13 февраля, в небо на Поклонной горе было выпущено более 3 тыс. фейерверков.

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Фейерверки запускали из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм. Звуковое сопровождение салюта осуществляла батарея пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, которая произвела 24 залпа.

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Напомним, стратегическая наступательная операция войск Второго и Третьего Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии 13 февраля 1945 года завершилась разгромом окруженной немецко-фашистской группировки. Спустя 108 дней и ночей — с 29 октября 1944 года — советские войска освободили центральные районы Венгрии и её столицу — Будапешт. К 75-летию этого события на сайте Минобороны России был открыт новый историко-познавательный раздел с уникальными рассекреченными архивными документами о ходе операции по освобождению венгерской столицы.

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