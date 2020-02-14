Одесса, Украина, , 11:27 — REGNUM Врачи проверили членов экипажа судна CMA CGM URAL, которое прибыло из Китая в порт Одессы, сообщила 14 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, у шести моряков были зарегистрированы симптомы ОРВИ, но заболевание оказалось обычным, а не вызванным коронавирусом СОVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее команду контейнеровоза CMA CGM URAL проверяли в каждом порту, опасаясь вспышки коронавирусной инфекции.

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