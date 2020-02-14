Нур-Султан, , 11:15 — REGNUM Право на отказ от посмертного донорства в Казахстане планируется предоставить родственникам умершего человека. Об этом 14 февраля заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов на пресс-конференции.

Глава минздрава отметил, что соответствующие изменения уже внесены в проект Кодекса «О здоровье народа и системы здравоохранения», который находится на рассмотрении в парламенте.

Биртанов сказал, чтоб обсудил тему донорства с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

Министр добавил, что донорство является этическим вопросом, который рассматривается, исходя из традиций страны. Поэтому в проект Кодекса была внесена соответствующая поправка.

Отметим, с 2009 года в Казахстане действует презумпция согласия на посмертное донорство, в случае если человек не высказывался против этого при жизни.

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