Орел, , 10:47 — REGNUM Все школы Орла закрыты на карантин с 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Возобновятся занятия с 21 февраля.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, решение принято в связи с тем, что число школьников, не посещающих занятия из-за заболевания гриппом и ОРВИ, превысило 20%.

Всего, по данным управления Роспотребнадзора по Орловской области, на территории региона за неделю заболели почти семь тысяч человек, 55% заболевших — дети. Эпидемические пороги превышены среди всех возрастных категорий населения.