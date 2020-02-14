Тбилиси, , 10:44 — REGNUM В инфекционную больницу Грузии положили женщину, прибывшую из Китая, у которой подозревают коронавирус COVID-19. Об этом 13 февраля сообщает телекомпания «Имеди».

"Недавно в боксированное отделение инфекционной больницы доставили 26-летнюю грузинку, которая приехала из Китая в Грузию через КПП «Садахло», — рассказали журналистам в больнице. — В аэропортах Шанхая, Москвы и Еревана у нее не было температуры, однако на таможне «Садахло» термометр показал температуру 37.4».

Сообщается, что женщина жила в городе Фуджиан в течение трех недель. При выявлении повышенной температуры ее сразу изолировали.

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния рассказала журналистам, что всего в Грузии ведётся наблюдение за тремя пациентами, у которых наблюдаются признаки заболевания, но еще не сделан тест на коронавирус.

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