Хартум, , 10:32 — REGNUM Тысячи человек в столице Судана, Хартуме, протестуют против нехватки хлеба и топлива. Об этом передает ВВС Africa.

Одна из протестующих, Тагрид Абдин, рассказала журналистам, как она шесть часов стояла в очереди на заправку, и в конце концов получила топливо только около полуночи.

«Я здесь так долго, [что] мой муж приносил продукты — закуски, диетическую колу и прочее. Вот и я, жду. Я позвонила детям, потому что пришло время спать. Когда я сказала [персоналу автозаправочной станции], что мы стоим здесь в течение четырех часов, они сказали мне, что некоторые люди были здесь с 09:00 (в течение 16 часов)», — зачитала она воспоминания из своего дневника.

Она также рассказала, что женщины-автомобилисты вынуждены стоять в одной очереди, а мужчины — в другой. Водителей пропускают из расчета пять мужчин на одну женщину. Это, по ее словам, вызвало споры и «в конце концов, женщины убедили местные районные комитеты позволить пропускать пять мужчин на двух женщин».

По информации журналистов телерадиокомпании, акции протеста, спровоцированные такой же проблемой, в декабре 2018 года повлекли за собой массовые антиправительственные протесты, которые привели к свержению президента Омара аль-Башира.