Берлин, , 10:24 — REGNUM Глава центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле рассказал в интервью изданию Focus, как можно снизить давление без помощи лекарств.

Он напомнил, что избыточный вес, отсутствие физических упражнений и неправильная диета являются причиной высокого артериального давления.

Ежедневная 15-минутная прогулка помоет снизить давление на 5−8 мм рт. столба. Однако не нужно заниматься ездой на велосипеде или бегом на износ, необходимо наслаждаться упражнениями на свежем воздухе.

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Также эффективным способом снижения артериального давление является сокращение в рационе количества колбасы, хлеба и сыра. Их лучше заменить на овощи. Большое количество соли также может способствовать повышению артериального давления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские учёные совместно со своими китайскими коллегами обнаружили, что чеснок препятствует образованию атеросклеротических бляшек, тем самым защищает организм от о инфарктов, инсультов и нормализуют артериальное давление.

Кроме того, риск возникновения инсульта у человека может повысить сон, продолжительность которого составляет менее семи часов в день.

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