Кутаиси, Грузия, , 10:24 — REGNUM Попытку поджечь здание мэрии Кутаиси предпринял сопредседатель оппозиционной партии «Свободная Грузия» Гога Цулая. Об этом 13 февраля сообщает Mega TV.

По данным журналистов, Цулая возмущен тем, что в городе из-за аварии в распределительной газовой сети SOCAR с 12 февраля большей части абонентов не подается природный газ. Ситуация усугубляется тем, что в регионе похолодало до минусовых температур.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Кутаиси из-за проблем с подачей природного газа были закрыты 20 школ и 17 детских садов.

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