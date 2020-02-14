Палу, Индонезия, , 10:09 — REGNUM Австралийский эксперт Мэтт Райт присоединился к индонезийской команде в Палу, чтобы помочь снять резиновую шину с шеи крокодила, сообщает Sindonews.

Мэтта Райта из National Geographic вызвали, чтобы спасти замученную рептилию.

В своем аккаунте в Instagram Мэтт Райт сообщил, что его команда пытается изловить крокодила. Однако эти усилия пока не дали результатов.

По его словам, отлов крупных диких животных является сложной задачей из-за суровых условий и того факта, что животные не голодны, потому что в реке много еды.

Мэтт Райт, который присоединяется к своему товарищу из Австралии Крису Вилсону, тесно сотрудничает с местными природоохранными организациями, которые годами борются за спасение крокодила.

Крис Вилсон заявил также, что тысячи любопытных зрителей, которые пришли посмотреть на спасение крокодила, могут помешать работе.

«Крокодил очень хитрый и умный», — заявил эксперт, добавив, что рептилия опасается людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии предложили вознаграждение любому, кому удастся снять шину с гигантского крокодила.

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