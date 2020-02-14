Тула, , 10:07 — REGNUM Бывший глава администрации Новомосковска Тульской области Вадим Жерздёв, ранее осуждённый на один год и семь месяцев лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, вышел на свободу условно-досрочно.

Тульский областной суд рассмотрел апелляцию защиты бывшего чиновника на решение Киреевского районного суда об отказе в условно-досрочном освобождении, вынесенное ранее, и принял решение о её удовлетворении. Бывший глава администрации Новомосковска вышел на свободу 12 февраля на 2 месяца и 7 дней раньше срока, сообщили «Тульские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, Вадим Жерздев был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении служебных полномочий при проведении аукционов по продаже земельных участков. В октябре 2018 года суд Новомосковска признал Жерздёва виновным и назначил наказание в виде двух лет в колонии-поселении. Позже облсуд отменил приговор. При повторном рассмотрении дела в феврале 2019 года Жерздёву назначили наказание в один год и семь месяцев колонии — поселении.