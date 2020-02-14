Батуми, Грузия, , 10:05 — REGNUM Акцию протеста в связи с поездкой местных чиновников в Париж провели члены движения «Альтернатива» возле мэрии Батуми. Об этом 13 февраля сообщает Аджарское телевидение.

По данным журналистов, активисты выразили свой протест в связи с поездкой в столицу Франции целой делегации, состоящей из членов администрации Батуми, депутатов парламента Аджарии и мэра города Лаше Комахидзе. Протестующие принесли плакаты «Парижские каникулы на народные деньги» и «Мы бы и здесь угостили вас круассанами». Круассаны протестующие также принесли и попытались их пронести в мэрию, чтобы там угощение передали главе города, но охрана не пустила активистов.

«Мэр города решил съездить в Париж вместе со своими подружками, чтобы поесть круассанов», — заявили журналистам члены «Альтернативы».

Известно, что официальная причина поездки во Францию — участие в международной выставке «Арт капитал», где впервые принимают участие художники из Грузии. Как рассказали родственники одного из художников, поехавшего в Париж из Батуми, он заплатил за поездку свои деньги.