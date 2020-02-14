Олег Михайлов, 14 февраля 2020, 09:56 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяет 23% населения Литвы, а к России положительно относятся 29% жителей страны. Такие результаты социологического исследования представил американский Исследовательский центр Пью (Pew Research Center). Заведение, о достоверности данных которого и «непредвзятости» стоит поговорить отдельно, но это другая тема.
В Литве такие результаты всполошили СМИ, политологов, депутатов парламента и прочую местную элиту. Пятая колонна, пугаются теперь в Вильнюсе, оказалась гораздо больше, чем надеялись. Более того, за годы она только растёт, даже согласно подобным «независимым» социологическим опросам.
Сторонний наблюдатель спросит: так, а в чём проблема? Да, треть, но не половина, не 70%?! Не так и много по большому счёту. Так-то оно так, если бы население Литвы массово не травили информационным ядом в литовском замкнутом пространстве.
Для наглядности: поисковая система Google за последние семь дней (!) выдаёт порядка 400 публикаций в электронных СМИ Литвы про Россию. И это не про спорт или культуру. И даже не про какой-нибудь коронавирус.
«Нарушающая международное право Россия — испытание для единства НАТО: какой ответ готовит альянс», — драматично вопрошает литовский национальный вещатель LRT. «Когда и почему Россия решится на войну с Прибалтикой: эксперт выдвинул убедительную версию» (это уже самый популярный в Литве портал Delfi). «Кто выиграет, если начнётся война, — Россия или США?», — не отстаёт от него ближайший конкурент, портал 15min.lt. «Как Россия могла бы оправдываться, оккупируя нашу страну, и как с этим связана Белоруссия» (снова LRT, и, как и в предыдущих материалах, это не только текст, но и большая получасовая передача на главном госканале).
И так далее: про шпионов, диверсантов, злые спецслужбы, хамское и бескультурное население и прочих дикарей. Это прямые цитаты заголовков официальных и больших литовских СМИ. Какая после этого поддержка 23% населения лично Путина и 29% симпатий по отношению к России? Русских в Литве, напомним, менее 5%. Чуть больше местного польского населения, которое волею судьбы перемешалось и гармонично живёт именно с местными русскими.
Получается, такой поток ни на что не повлиял? Или в Литве Путина так любят, что даже ежедневная грязь способна сбить рейтинги и симпатии к России только до такого уровня? Озадачена и элита Литвы.
К неожиданному выводу пришёл политолог, лектор военной академии Йонаса Жямайтиса Гедрюс Чяснаускас:
И никто не сказал, что вся эта пляска со страшилищем Россией банально выглядит низкосортным шапито, которое распознаётся уже сельским жителем. С другой стороны, бояться Путина — предприятие весьма прибыльное. Большинство просто зарабатывает на этом. Больше ничего не умеют.