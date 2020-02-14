Эр-Рияд, , 09:59 — REGNUM День святого Валентина приобретает широкую популярность в Саудовской Аравии, об этом 14 февраля сообщает Al Arabia.

Примечательно, что день всех влюбленных ранее был под запретом в ультраконсервативной монархии. Причиной тому был тот факт, что праздник считался христианским.

«Раньше мы никогда не видели, чтобы люди носили красную одежду в День святого Валентина. Их останавливала религиозная полиция», — рассказала в комментарии изданию жительница Эр-Рияда Рания Хасан.

Напомним, празднования Дня святого Валентина было разрешено с 2016 года, с тех пор подданные монархии все чаще отмечают этот праздник.

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