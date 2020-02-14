Медан, Индонезия, , 09:45 — REGNUM По меньшей мере, девять тысяч индонезийских студентов в настоящее время обучаются в различных ведущих университетах в Соединенных Штатах, сообщает Antara.

«Правительство США намерено увеличить число индонезийских студентов, обучающихся в стране, и может стать основным партнером Индонезии в индо-тихоокеанском регионе, особенно в области образования», — заявил консул США по Суматре Гай Маргалит после открытия выставки «Ярмарка высшего образования США 2020» в Медане.

В рамках выставки образования 12 представителей американских университетов предложили ряд возможностей для обучения в США, а также рассказали о различных преимуществах, которыми обладает каждый университет.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США сосредоточено на расширении торговли и инвестиций с Индонезией.

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