Пекин, , 09:45 — REGNUM Благодаря усилиям китайских властей удалось предотвратить масштабное распространение коронавируса за пределами КНР, заявил 14 февраля глава МИД Китая Ван И.

По ее словам, количество новых случаев сокращается шесть дней подряд, были вылечены более шести тысяч пациентов. С учетом постоянного развития эффективных лекарств, власти КНР уверены, что способны преодолеть эту эпидемию, добавил он.

На сегодняшний день, вне Китая зафиксирован только один процент инфицированных коронавирусом, заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 февраля в Китае заразились коронавирусом нового типа 63 918 человек, выздоровели 6 982 человека, скончались 1 488 человек.

Ранее китайские врачи применили переливание плазмы крови в случаях, когда медикаменты не помогали излечить заразившихся коронавирусом COVID-19. Новый метод оказался эффективен.

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