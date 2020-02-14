Краснодар, , 09:44 — REGNUM Главное следственное управление СК России направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады с просьбой предоставить материалы уголовных дел и судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера, который проверяется на причастность к геноциду воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Об этом сообщила 14 февраля пресс-служба Следственного комитета.

Запрос направлен в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве детей — воспитанников детского дома в Ейске (Краснодарский края), совершённом 9 и 10 октября 1942 года. Как установлено по архивным материалам, на территории Краснодарского края в 1942—1943 годах находилась Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая Куртом Кристманом — нацистским военным преступником. После освобождения Кубани от нацистов в 1943 году в районе Широчанского хутора были найдены тела 214 убитых советских детей.

В октябре 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье ст. 357 УК РФ — «Геноцид». В рамках следствия было установлено, что в декабре 2019 года Верховным судом Канады было принято решение о лишении гражданства в отношении Гельмута Оберлендера — он скрыл от властей тот факт, что участвовал в деятельности Зондеркоманды, — был переводчиком. Сразу после войны Оберлендер скрылся и смог избежать уголовной ответственности.

«В настоящее время СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе Зондеркоманды, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности — преступления без срока давности», — говорится в заявлении СКР.

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