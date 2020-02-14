Москва, , 09:42 — REGNUM В России уже в ближайшие несколько месяцев будет принята новая концепция расширенной ответственности производителей (РОП) по утилизации упаковки. По информации пресс-службы Минприроды России, на сегодняшний день разработка документа, который согласовывался в том числе с бизнес-сообществом, находится в завершающей стадии.

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«Концепция проходит последние согласования и будет представлена в срок», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы министерства.

В федеральном ведомстве уточнили, проект концепции планируется представить вице-премьеру Виктории Абрамченко в конце февраля. А ознакомиться с новыми правилами утилизации пластиковой, стеклянной, жестяной и других видов упаковки собственных товаров компании-производители смогут уже в марте, пишет ТАСС. До 1 апреля концепция РОП должна быть принята правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки в России Минприроды РФ выступило летом 2019 года. За счёт повышения нормативов ведомство рассчитывает на значительный рост собираемости экосбора, до 136 млрд рублей в год. Для сравнения: в 2018 году этот показатель достигал всего 2,2 млрд рублей.

Больше всего планируется собирать с производителей электроники (47 млрд рублей), бумаги и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей).

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