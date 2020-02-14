Москва, , 09:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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За значительный вклад Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы на доме, где он жил, будет установлена мемориальная доска.

Также имя Юрия Лужкова будет присвоено Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Москвы Юрий Лужков ушёл из жизни 10 декабря 2019 года.

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