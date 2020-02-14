Ашхабад, , 09:11 — REGNUM В столице Туркмении полиция начала штрафовать родителей школьников, которые проигнорировали введенный властями запрет и пользовались мобильными телефонами в школе, передает «Азатлык».

Пойманных со смартфонами учащихся сначала отводят в кабинет директора, а затем передают сотрудникам правоохранительных органов, которые доставляют детей в отделение полиции.

Там школьников заставляют написать расписку о том, что они обязуются больше никогда не использовать мобильные телефоны. После этого вызывают в полицию их родителей, и возвращают тем изъятые смартфоны и задержанных детей — после того, как они заплатят штраф в размере 100 манатов (1800 рублей).

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