Ташкент, , 08:58 — REGNUM «Центр разовой работы» для женщин открыли в Яшнабадском районе города Ташкента, сообщает издание UzDaily.

Работа центра направлена на создание достойных условий для найма работниц и обеспечения их временной работой. В организации запущен пункт общественного питания, есть система проката оборудования, размещены информационные пособия.

Кроме того, в центре предоставляются услуги аутсорсинга по обеспечению временной работой. На церемонии открытия отмечалось, что в Узбекистане планируется открыть шесть подобных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов заявил, что в 2020 году планируют вдвое увеличить пособие по безработице.