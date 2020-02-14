Маунтин-Вью, США, , 08:57 — REGNUM Google с 13 марта 2020 года больше не будет позволять пользователям подписываться на потоковый сервис YouTube TV. Об этом 13 февраля сообщил портал MacRumors.

IT-гигант отметил, что YouTube TV не только прекратит принимать новые подписки, но и аннулирует все оформленные ранее. В информационном письме компания не объяснила, почему она приняла такое решение.

Редакция издания Engadget предположила: Google не хочет давать Apple возможность получать комиссию за оформление подписки. Сейчас компания берёт за это от 15% до 30% в зависимости от того, насколько долго пользователь был подписчиком сервиса.

YouTube TV — это сервис интернет-телевидения, который Google запустила в феврале 2017 года. Его пользователи имеют возможность смотреть трансляции более чем 70 телесетей.

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