Чита, , 08:47 — REGNUM В Забайкальском крае больше нет подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом. Как сообщает официальный сайт региона, сегодня, 14 февраля, из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписаны жена и дочь гражданина КНР, который ранее был успешно вылечен. Как пояснили медики, родные пациента находились под наблюдением медиков как контактные, однако результаты анализов подтвердили отсутствие коронавирусной инфекции.

Вместе с тем власти Забайкалья напомнили, что в регионе действует временный ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. Организован централизованный сбор российских граждан на китайской территории.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край стал одним из двух российских регионов, где официально был подтвержден новый коронавирус. Заболевшим оказался прибывший в край со своей женой и дочерью гражданин Китая. Пришлось всех помещать в специальные боксы краевой клинической инфекционной больницы в Чите. Поскольку заболевание у гражданина Китая протекало в лёгкой форме, после непродолжительного лечения и двукратного подтверждения отсутствия вируса пациент был выписан из стационара. Это произошло 12 февраля.

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