Блантайр, Малави, , 08:46 — REGNUM Протестующие в Малави заперли офисы избирательной комиссии, пытаясь заставить ее главу Джейн Ансу покинуть свой пост после того, как Конституционный суд отменил результаты прошлогодних президентских выборов. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, сотни демонстрантов прошли 5 км до офисов комиссии в коммерческой столице страны, Блантайре, и заперли входные ворота цепями.

Тысячи человек сделали то же самое в столице страны, Лилонгве, передав ключ от замка военному офицеру.

Напомним, что суд установил серьезные нарушения в избирательном процессе, в том числе использование корректирующей жидкости на бюллетенях. Однако глава избирательной комиссии заявляла, что правонарушений на выборах выявлено не было.

Как передавало ИА REGNUM, Питер Мутарика, действующий президент Малави, был лишен победы на выборах 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу избирательной комиссии Малави призвали уйти в отставку