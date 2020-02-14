Париж, , 08:44 — REGNUM Шесть линий метро, три трамвайные и 45 автобусных маршрутов Парижа будут работать всю ночь в эту субботу, 15 февраля, в рамках эксперимента по открытию ночного транспорта в столице Франции, передает BFM TV.

Известно, что поезда метро будут ходить каждые 10 минут в ночь с субботы на воскресенье. Эксперимент затронет линии метро 1, 2, 5, 6, 9 и 14, однако не все станции будут открыты для пассажиров.

Кроме того, трамваи линий T2, T3a и T3b будут ходить каждые 20 минут.

Напомним, проводимый раз в месяц эксперимент по открытию парижского общественного транспорта ночью будет снова проведен 14 марта.