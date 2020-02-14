Ташкент, , 08:41 — REGNUM День рождения поэта и государственного деятеля Захир-ад-дина Бабура отметили в Андижанском государственном университете, сообщает 13 февраля агентство «УзА».

Студенты и преподаватели отметили 537-летие известного поэта, основателя империи Бабуридов, которую также называют империей Великих Моголов. На литературном мероприятии звучали песни и стихи Бабура.

«Наша молодежь должна изучать его творчество, получать всесторонние знания, чтобы быть достойной своих предков», — сказал ректор Андижанского государственного университета Акромжон Юлдашев.

Отметим, университет, областной театр в Андижане носит имя Захир-ад-дина Бабура. В центре города ему поставлен памятник, а Академия наук Узбекистана учредила медаль имени Бабура.