Киншаса, , 08:41 — REGNUM Судьи во всех регионах ДР Конго начали забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, из-за забастовки рассмотрение всех дел в стране было приостановлено.

Как отмечают репортеры, ранее судьи безуспешно вели переговоры с министром юстиции страны. Бастующие требуют исполнения постановления экс-президента страны Жозефа Кабилы о повышении заработной платы судей.

«Это правительство (президента Феликса Чисекеди) не говорит не слова об этом (постановлении Кабилы), поэтому мы решили начать забастовку, и мы готовы продолжать бастовать, возможно, в течение нескольких месяцев, чтобы добиться результатов», — заявил один из бастующих.