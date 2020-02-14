Вашингтон, , 08:29 — REGNUM По мнению аналитиков Nvidia, в 2020 финансовом году компания недополучит $100 млн дохода из-за вспышки коронавируса. Их прогноз был опубликован 13 февраля на сайте производителя.

Эксперты компании сообщили, что в 2020 году она может получить доход в размере $10,92 млрд, что на 7% меньше показателей 2019 года. В четвёртом квартале финансового 2019 года (который закончился 26 января 2020 года) Nvidia получила доход в размере $3,11 млрд, что на $2,21 млрд больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее Nvidia отказалась от участия в Mobile World Congress 2020, как и многие другие компании. Позже организаторы отменили проведение выставки и сообщили, что она вообще не будет проводиться в 2020 году.

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