Киев, , 08:23 — REGNUM В Одессу прибыл из Китая контейнеровоз CMA CGM Ural, команда которого переболела ОРВИ, сообщил 13 февраля местный ресурс «Думская».

"Всеобщее внимание к судну приковано из-за того, что 27 января, когда «Урал» стоял в одном из портов Шри-Ланки, у шестерых членов экипажа внезапно поднялась температура», — сказано в сообщении.

Врачи осмотрели моряков и установили, что у них обычная ОРВИ. На данный момент они уже выздоровели. Тем не менее состояние членов команды проверяют в каждом порту.

В пресс-службе министерства здравоохранения Украины заявили, что у экипажа контейнеровоза нет признаков заражения коронавирусом СОVID-19.

«Принимая во внимание максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания СОVID-19 и учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одессы, а также проверки членов экипажа судна в предыдущих — эпидемическая ситуация на судне является благополучной», — сказано в заявлении минздрава.

На Украине у всех моряков возьмут образцы и исследуют на наличие коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане Украины, находящиеся в Китае, заявили, что украинские власти не предпринимают никаких шагов для того, чтобы эвакуировать их из Китая.

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