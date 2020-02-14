Киев, 14 февраля 2020, 08:23 — REGNUM В Одессу прибыл из Китая контейнеровоз CMA CGM Ural, команда которого переболела ОРВИ, сообщил 13 февраля местный ресурс «Думская».
Врачи осмотрели моряков и установили, что у них обычная ОРВИ. На данный момент они уже выздоровели. Тем не менее состояние членов команды проверяют в каждом порту.
В пресс-службе министерства здравоохранения Украины заявили, что у экипажа контейнеровоза нет признаков заражения коронавирусом СОVID-19.
На Украине у всех моряков возьмут образцы и исследуют на наличие коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане Украины, находящиеся в Китае, заявили, что украинские власти не предпринимают никаких шагов для того, чтобы эвакуировать их из Китая.
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