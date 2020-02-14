Чита, , 08:20 — REGNUM В Забайкальском крае выписали жену и дочь гражданина Китая, который находился в читинской больнице на лечении от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Из краевой клинической инфекционной больницы выписаны жена и дочь гражданина КНР, который был успешно вылечен от коронавируса и отпущен домой 12 февраля», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля два гражданина КНР, которые проходили лечение от коронавируса, были выписаны из больницы. Таким образом в России больше нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские врачи применили переливание плазмы крови в случаях, когда медикаменты не помогали излечить заразившихся коронавирусом COVID-19. Новый метод оказался эффективен.

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