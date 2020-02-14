Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Охранники, операторы котельной и инспекторы по патрулированию стали самыми дефицитными профессиями в Казахстане по итогам 2019 года. Об этом 14 февраля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные электронной биржи.

В перечень самых востребованных работников также входят медицинские сёстры и воспитатели. Среди самых избыточных профессий оказались юристы, специалисты по найму, экономисты, животноводы и финансисты.

Численность занятого населения в Казахстане по состоянию на 1 января 2020 года составила 8,773 млн человек. Наибольшее число занятых работают в сфере оптовой и розничной торговли — 1,433 млн человек, в сельском хозяйстве — 1,174 млн, в образовании — 1,11 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-октября 2019 года в Казахстане насчитывалось 84,7 тыс. безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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