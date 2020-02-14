Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Цена раритетного прототипа консоли Nintendo PlayStation на запущенном аукционе уже достигла отметки $310тыс. Соответствующая информация была опубликована на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

Стоит отметить, что начальная цена лота пока не объявлена, её назовут 27 февраля 2020 года. Однако стоит отметить: владельцы консоли сообщили, что они уже отказались от предложения в $1,2 млн.

Ранее основатель Oculus VR Палмер Лаки сообщил на своей странице в Twitter, что он поднял цену до $205 тыс. Торги, на которых будет продан этот прототип, состоятся 6 марта 2020 года.

https://twitter.com/PalmerLuckey/status/1228115750381948928

Ранее компания Diebold сообщила, что она «позволит рынку определить», сколько стоит консоль. Всего было выпушено 200 таких приставок. Нынешние владельцы Nintendo PlayStation в своё время приобрели её на аукционе, на котором продавались личные вещи бывшего менеджера Sony Олафура Олафссона.

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