Березовский район, Красноярский край, 14 февраля 2020, 08:06 — REGNUM По подозрению во взятке задержан прокурор Березовского района Красноярского края.
«Да. Задержан по подозрению в получении взятки», — цитирует источника в правоохранительных органах региона ТАСС.
Других подробностей пока не сообщается.
Добавим, прокурором Березовского района, по данным сайта краевого надзорного ведомства, с 2017 года является Бекхан Аслаханов.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре суд арестовал на два месяца бывшего исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки.
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