Березовский район, Красноярский край, , 08:06 — REGNUM По подозрению во взятке задержан прокурор Березовского района Красноярского края.

«Да. Задержан по подозрению в получении взятки», — цитирует источника в правоохранительных органах региона ТАСС.

Других подробностей пока не сообщается.

Добавим, прокурором Березовского района, по данным сайта краевого надзорного ведомства, с 2017 года является Бекхан Аслаханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре суд арестовал на два месяца бывшего исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки.

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