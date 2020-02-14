Ухань, Китай, , 08:12 — REGNUM Китайские врачи применили переливание плазмы крови в случаях, когда медикаменты не помогали излечить заразившихся коронавирусом COVID-19. Новый метод оказался эффективен, заявил главврач больницы в Ухане Чжан Динюй 14 февраля на пресс-конференции.

Он пояснил, что плазму забирали у людей, уже перенёсших болезнь. В их организме обнаружены антитела, которые помогают победить вирус.

Теперь врачи в Ухане призывают выздоровевших пациентов сдавать плазму ради помощи другим. Переливанием плазмы уже удалось вылечить десять пациентов, чьё состояние не улучшалось на фоне приёма лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 февраля в Китае насчитывалось почти 64 тыс. человек, заражённых коронавирусом нового типа. Смертельных случаев зафиксировано 1488, выздоровели около 7 тыс. человек.