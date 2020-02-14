Петропавловск-Камчатский, 14 февраля 2020, 07:45 — REGNUM Независимый адвокат Алексей Синицын (Москва) прокомментировал ситуацию в краевой больнице Камчатки, где главный врач официальным распоряжением запретил врачам и остальному медперсоналу общаться с журналистами, а также ограничил права пациентов в общении с представителями СМИ. По мнению юриста, руководитель главного медучреждения Камчатки грубо нарушил основной закон российской федерации — Конституцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По мнению профессионального юриста, «Положение о взаимодействии со СМИ», утвержденное главврачом Камчатской краевой больницы. Очень интересно с юридической точки зрения — уже тем, что оно является грубым нарушением основного закона страны.
«Это положение является очень интересным с точки зрения соблюдения конституционного принципа свободы слова. Во-первых, сотрудникам больницы запрещено без согласования с главврачом давать комментарии представителям СМИ — во избежание появления сюжетов и публикаций, содержащих некорректную, по мнению главного врача, информацию. Во-вторых, пациентам разрешено давать комментарии журналистам только в присутствии и под контролем ответственного работника больницы (надзирателя) — во избежание разглашения врачебной тайны. В-третьих, тексты интервью врачей подлежат обязательному согласованию с главврачом — во избежание процедуры опровержения. А теперь давайте сравним, как соотносится это положение с положениями ст. 29 Конституции Российской Федерации», — предложил независимый адвокат, помощник депутата Госдумы РФ Константина Слыщенко («Единая Россия») Алексей Синицын.
Юрист напомнил, что статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину страны свободы мысли и слова.
Не скрывая возмущения, эксперт подчеркнул: «Гитлеру такое бы понравилось».
Алексей Синицын объяснил. Что, безусловно, существуют сведения, охраняемые законом. Это и врачебная тайна, и сведения о конкретном лечении пациента, и другие. Но для их защиты есть другие законы. Например, федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан», статья 13.
Адвокат напомнил, что честным людям, профессионально выполняющим свою работу, скрывать от журналистов и общества нечего.
Как сообщало ИА REGNUM, главный врач Камчатской краевой больницы Андрей Кисляков издал постановление, согласно которому врачам, прочему персоналу больницы, а также пациентам фактически запрещено общаться с журналистами. За нарушение главврач грозит административными карами. Запрет на общение со СМИ появился после того, как хирург сосудистого центра краевой больницы пожаловался губернатору Владимиру Илюхину на то, что в больнице нет расходных материалов, пациентов нечем спасать. Сейчас в отношении врача началась травля, ему открыто, на сайте минздрава, предлагается покинуть Камчатку.