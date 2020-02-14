Петропавловск-Камчатский, , 07:45 — REGNUM Независимый адвокат Алексей Синицын (Москва) прокомментировал ситуацию в краевой больнице Камчатки, где главный врач официальным распоряжением запретил врачам и остальному медперсоналу общаться с журналистами, а также ограничил права пациентов в общении с представителями СМИ. По мнению юриста, руководитель главного медучреждения Камчатки грубо нарушил основной закон российской федерации — Конституцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке врачам запретили общаться с журналистами

По мнению профессионального юриста, «Положение о взаимодействии со СМИ», утвержденное главврачом Камчатской краевой больницы. Очень интересно с юридической точки зрения — уже тем, что оно является грубым нарушением основного закона страны.

«Это положение является очень интересным с точки зрения соблюдения конституционного принципа свободы слова. Во-первых, сотрудникам больницы запрещено без согласования с главврачом давать комментарии представителям СМИ — во избежание появления сюжетов и публикаций, содержащих некорректную, по мнению главного врача, информацию. Во-вторых, пациентам разрешено давать комментарии журналистам только в присутствии и под контролем ответственного работника больницы (надзирателя) — во избежание разглашения врачебной тайны. В-третьих, тексты интервью врачей подлежат обязательному согласованию с главврачом — во избежание процедуры опровержения. А теперь давайте сравним, как соотносится это положение с положениями ст. 29 Конституции Российской Федерации», — предложил независимый адвокат, помощник депутата Госдумы РФ Константина Слыщенко («Единая Россия») Алексей Синицын.

Юрист напомнил, что статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину страны свободы мысли и слова.

Адвокат Алексей Синицын «Каждый имеет право свободно получать, искать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений, и отказу от них. Основным законом страны гарантирована свобода массовой информации. Цензура запрещена. Таким образом мы стали свидетелями того, как на территории одного отдельно взятого медицинского учреждения на Камчатке самым грубым образом попирается одно из основных прав, закрепленных в Конституции РФ — право на свободу слова. Вводится жесточайшая цензура. И делается это бесчестно, под прикрытием благих намерений, якобы во избежание распространения некорректной информации».

Не скрывая возмущения, эксперт подчеркнул: «Гитлеру такое бы понравилось».

Алексей Синицын объяснил. Что, безусловно, существуют сведения, охраняемые законом. Это и врачебная тайна, и сведения о конкретном лечении пациента, и другие. Но для их защиты есть другие законы. Например, федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан», статья 13.

Адвокат Алексей Синицын «Но если врачи говорят о том, что в больнице нечем лечить больных, то в этом нет никакого нарушения закона. Более того, государство и общество обязаны знать о таких фактах. Установление ограничений на контакты со СМИ недопустимо! Для защиты врачебной тайны предусмотрены иные правовые механизмы. Установление же ограничений на контакты с журналистом и передачу ему информации запрещено, это грубое нарушение свободы массовой информации (ст. 58 Закона РФ «О СМИ»). Такого рода нарушения должны пресекаться самым решительным образом. Полагаю, что перед компетентными органами должен быть поставлен вопрос о наличии в таких действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Адвокат напомнил, что честным людям, профессионально выполняющим свою работу, скрывать от журналистов и общества нечего.

Адвокат Алексей Синицын «Очевидно, что, если главврач пытается заткнуть рты своим врачам и даже пациентам, значит, ему есть что скрывать. Очевидно, что такая больница должна стать объектом самого пристально внимания контрольных и надзорных органов. Как говорится — на воре и шапка горит».

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач Камчатской краевой больницы Андрей Кисляков издал постановление, согласно которому врачам, прочему персоналу больницы, а также пациентам фактически запрещено общаться с журналистами. За нарушение главврач грозит административными карами. Запрет на общение со СМИ появился после того, как хирург сосудистого центра краевой больницы пожаловался губернатору Владимиру Илюхину на то, что в больнице нет расходных материалов, пациентов нечем спасать. Сейчас в отношении врача началась травля, ему открыто, на сайте минздрава, предлагается покинуть Камчатку.