Новосибирск, 14 февраля 2020, 07:27 — REGNUM В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе средней общеобразовательной школы № 211 им. Л. И. Сидоренко города. Она обвиняется в «мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах» (ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре. По версии следствия, замдиректора образовательного учреждения с 2016 год по 2018 год заключала фиктивные договоры поставки учебной литературы, канцелярии и других товаров. При этом всё это в школу не поступало, а деньги обналичивались ею через фирмы-однодневки. Таким образом ей удалось похитить почти 3 млн рублей. На имущество обвиняемой сейчас наложен арест. Уголовное дело передано в суд.
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В 2018 году по версии Transparency International в топ 10 самых коррумпированных стран вошли Венесуэла, Йемен, Сомали, Россия, Гвинея, Сирия, Южный Судан, Ливия, Афганистан, Северная Корея.