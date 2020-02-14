Новосибирск, , 07:27 — REGNUM В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе средней общеобразовательной школы № 211 им. Л. И. Сидоренко города. Она обвиняется в «мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах» (ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре. По версии следствия, замдиректора образовательного учреждения с 2016 год по 2018 год заключала фиктивные договоры поставки учебной литературы, канцелярии и других товаров. При этом всё это в школу не поступало, а деньги обналичивались ею через фирмы-однодневки. Таким образом ей удалось похитить почти 3 млн рублей. На имущество обвиняемой сейчас наложен арест. Уголовное дело передано в суд.