Париж, , 07:20 — REGNUM Руководство французской студии Quantic Dream заявило, что благодаря коммерческому успеху своих проектов компания получила возможность самостоятельно издавать игры. Об этом 14 февраля сообщил журнал PC Gamer.

Менеджеры Quantic Dream Дэвид Кейдж и Гийом де Фондомье написали, что за последние два года были для компании «исключительными». Они отметили, что за этот период произошел ряд важных для студии событий: коммерческий успех Detroit: Become Human, признание мирового сообщества и запуск игр студии на платформе ПК.

«Итак, впервые за 23 года работы с престижными издательствами мы теперь можем издавать (игры — ИА REGNUM) самостоятельно», — сообщили Кейдж и Фондомье.

Изначально Quantic Dream выпускала эксклюзивы для консоли Sony PlayStation, её игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human стали признанными хитами. В 2019 году все эти проекты вышли на платформе ПК: они появились в онлайн-магазине Epic Games Store.

